Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu.
TÜRKİYE 16.11.2020, 18:25
Acı haber, şehidin Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Oğlunun şehadet haberini anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.
Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.
Hakkari'de üs bölgesine hainlerin kalleş saldırısında Şehit düşen Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz (29) henüz 6 aylık bebeğini göremeden şehadet şerbetini içti.
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