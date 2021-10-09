PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantısı belirlenen zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen, 7 Ekim'de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından 7 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının operasyonla gözaltına alındığı aktarılmıştı.