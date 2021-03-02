Polis aracına kurşun yağdırdı, ifadesi 'pes' dedirtti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sivil polis aracına ateş açan Fırat Şolcun (20), yakalandı. Fırat Şolcun'un ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve "Ben ateş açmadım" dediği öğrenildi. Şolcun'un polis aracına ateş ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

TÜRKİYE 02.03.2021, 12:25
Polis aracına kurşun yağdırdı, ifadesi 'pes' dedirtti!

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi 3'üncü Sokak üzerinde önceki gece yaşanan olayda devriye gezen sivil polis aracına tabanca ile ateş açıldı. Sivil polislerin yara almadığı saldırının ardından şüpheli, kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlatarak, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin Fırat Şolcun olduğu saptandı. Şolcun, saklandığı evde yakaladı.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMIŞ

Gözaltına alınan Fırat Şolcun'un, 4 ayrı suçtan kaydı bulunduğu, 2015 yılında işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şolcun'un ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, "Ben ateş açmadım" dediği öğrenildi.

Polis aracına kurşun yağdırdı, ifadesi pes dedirtti O anlar kamerada

ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Fırat Şolcun'un, polis aracına tabanca ile ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir evin duvarının arkasına gizlenen Şolcun, sokağa çıkıp hedef gözeterek, ateş açıyor. Şolcun, bir süre sonra yeniden yere çömelerek tabancasını ateşliyor. Boş kovanları toplayıp, kaçıyor.

#Tekirdağ #Çorlu #Polis #saşdırı
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