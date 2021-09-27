Polis merkezine gitmemek için intihara kalkıştı, biber gazı ile etkisiz hale getirildi

Malatya'da aranması bulunan bir şahıs polis merkezine gitmemek için intihar girişiminde bulundu. Biber gazı ile etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

TÜRKİYE 27.09.2021, 13:35
Polis merkezine gitmemek için intihara kalkıştı, biber gazı ile etkisiz hale getirildi

Olay, 21.00 sularında Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde uygulama yapan ekipler şüphe üzerine durdurdukları H.A.G.'nın 2 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Ekipler şahsı ifade için polis merkezine götürmeye çalışırken birden kaçmaya başlayan şahıs bölgede bulunan alt geçidin demir korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, alt geçit çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin minder açarak hazır bekletildiği olayda polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren H.A.G. korkuluklardan çıktığı yolda kaçmaya çalışırken ekiplerin biber gazlı müdahalesi ile karşılaştı. Olay yerine yaklaşık yüz metre ileride biber gazının da etkisiyle yere düşen şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
H.A.G.'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından alt geçitte trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Malatya #Polis #biber gazı #AksuTV #AksuTVHaber
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