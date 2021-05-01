Polisin üzerine motor sürdü, etkisiz hale getirildi
Polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına ceza yağdı. Polise zorluk çıkartan sürücü, gözaltına alındı.
TÜRKİYE 01.05.2021, 17:04
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, polis ekipleri şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular. Bu uyarıyı dikkate almayan sürücü, motosikleti polisin üzerine sürdü. Ekiplerce zorlukla durdurulan motosikletin sürücüsü Zafer A.(27), polise zorluk çıkarmaya devam edince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 166 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafiği tehlikeye sormaktan 550 TL ile trafikten çekme belgeli araç kullanmaktan 1002 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü ve arkadaşı Erdinç S.'ye (28) sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.
Sürücü gözaltına alınırken, arkadaşı evine gönderildi.
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