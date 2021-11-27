Polisten kaçan şüpheli, 9 kişiyi rehin aldı

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesinde belinde silahlı dolaşan bir kişinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini karşısında gören şüpheli Emre C. (48) polislerden kaçmaya başladı.

9 KİŞİYİ REHİN ALDI

Kaçarken belindeki silahı düşürdü. Bu sırada şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polis ekiplerine bu seferde yanında bulundurduğu bıçakla saldıran C., kaçarak bir kahvehaneye girdi.

İçerideki oturan 9 müşteryi rehin alan şüpheli bıçağı boğazına dayayarak kapıyı kapattı.

"CEZAEVİNE GİRMEK İSTEMİYORUM"

Polislerin telsizden anons etmesi üzerine olay yerine takviye ekipler ve müzakereci sevk edildi.

İsminin Emre C. olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce cezaevinden çıktığı, çeşitli suçlardan aranmasının bulunduğunu ve "bir daha cezaevine girmek istemiyorum" dediği öğrenildi.

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 2 saat boyunca direnen ve kahvehanedekileri de rehin alıp serbest bırakmayan Emre C., polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin üstünde yapılan aramada ise yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan Coşkun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.