Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşına zorla video çektirdi: Ceren gelir misin?
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, bir kişinin eski sevgilisinin arkadaşı olduğu öne sürülen şahsın boğazına bıçak dayayarak zorla tuttuğu görüldü. Saldırgan, rehin aldığı kişiye eski sevgilisinin yanına gelmesi için "Ceren gelir misin" dedirtti. Ardından kendisi konuşan saldırgan küfür ve tehdit içeren cümleler kurdu.
TÜRKİYE 01.04.2021, 10:59 01.04.2021, 11:50
Dün gece iddiaya göre Kemal A. isimli bir şahıs, rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı. O anları videoya alan saldırgan, eski sevgilisine "Ceren gelir misin?" şeklinde bir mesaj gönderdi.
TEHDİT VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU
Aynı zamanda kameraya dönerek konuşan Kemal A, eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ceren isimli kadına, tehdit ve küfürler savurdu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Onlarca kullanıcı, olayı kınayan yorumlar yazdı. Birçok kişi ise söz konusu Ceren'in hayatından şüphe etti.
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