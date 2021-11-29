Rize'de öğrenci yurdunda korkutan yangın

Rize'de Kredi ve Yurtlar Kurumu Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine öğrenciler yurdu kısa sürede boşaltıldı.

Ekipler, yangının diğer bloklara ve bitişikte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için yoğun çaba harcadı, yangın kısa sürede söndürüldü.

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RTEÜ) Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yurt binasına gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yurt binasının çatı katında yangın çıktı. Orada bir tadilat vardı. Yangının o sırada çıktığı tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz tahliye edildi. Lodosun etkisiyle alevler yayıldı" dedi.

Öğrenciler de 'yangın var' çağrıları üzerine yurt binasını tahliye ettiklerini belirterek, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.