Rize’de yol çöktü, kamyon dere yatağına düştü

Rize’nin merkez ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Pazar Caddesi’nde bir taş kamyonu, yolda beklediği sırada üzeri kapanmış derenin üstünden geçen yol çöktü.

Kamyon, dere yatağının içerisine düşerek yan yattı. Sürücü kendini dışarıya attı, hemen olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

VİNÇ ÇAĞRILDI

Kamyonun düştüğü çukurdan çıkarılması için olay yerine vinç çağırıldı. Ancak vinç, ilk seferde bahçe duvarı nedeniyle kamyona müdahale edemedi.

BAHÇE DUVARI YIKILDI

Sonrasında bölgeye bir de iş makinesi çağırılarak bahçenin duvarı yıkıldı. Vinç güvenli bir şekilde kurularak kamyonu düştüğü çukurdan çıkardı.