Roma dönemine ait küvet ele geçirildi
Aydın Karacasu'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
TÜRKİYE 06.04.2022, 21:42
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gayre Mahallesinde A.S. ve H.D. isimli 2 şüphelinin Kültür Tabiat Varlığı niteliğinde küvet bulundurduğu ve bu küveti satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Roma dönemine ait küvet ele geçirildi
Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda A.S. ve H.D.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada M.Ö. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mermer küvet, Roma dönemine ait 4 sikke ile 1 av tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilen küvet Gayre Müzesine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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