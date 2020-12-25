Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı.' dedi.
Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde;
İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı.
Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız.
İSTANBUL İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020
Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. pic.twitter.com/JQHtIfV2ZM
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