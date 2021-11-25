Şahap Kavcıoğlu ve TBB üyeleri arasında kritik görüşme

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geliyor.

Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşen toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katılıyor.

Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya, bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı.

Kavcıoğlu, toplantı öncesi bir açıklama yapmadı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Toplantıda ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 1.5 saat sürecek toplantının ardından Başkan Kavcıoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.