Şahap Kavcıoğlu ve TBB üyeleri arasında kritik görüşme
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Bankalar Birliği üyeleri arasındaki kritik toplantı başladı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.
TÜRKİYE 25.11.2021, 18:02
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geliyor.
Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşen toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katılıyor.
Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya, bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı.
Kavcıoğlu, toplantı öncesi bir açıklama yapmadı.
TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR
Toplantıda ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 1.5 saat sürecek toplantının ardından Başkan Kavcıoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.
Namaz Vakti 25 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7