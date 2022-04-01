Sahile yanlış iniş yapan paraşütçü turiste çarptı
Antalya’daki Kleopatra Plajı'na inen yamaç paraşütçüsü, sahilde yürüyen bir turiste çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 01.04.2022, 15:50
Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra'da paraşüt kazası yaşandı.
800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den atlayış yapan yamaç paraşütçüsü, iniş sırasında turiste çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kısa süre kumda sürüklenen kadın turist, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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