Sahne çekiyoruz deyip parti yaptılar!

İlginç olayda "sosyal medyada içerik üreten bir kanal için eğlence sahnesi çekiyoruz" gerekçesiyle toplanan ve büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak parti düzenledi.

TÜRKİYE 03.04.2021, 14:33 03.04.2021, 17:25
Sahne çekiyoruz deyip parti yaptılar!

Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı eğlence mekanına, ihbar üzerine polis saat 03.30 sıralarında baskın yaptı.

KORİDORU SANDALYE VE MASALARLA KAPATTILAR

Polis, bütün kapıları kilitli olan eğlence mekanına girmeye çalışırken içeride bulunan ve çoğunluğu turist olan yaklaşık 500 kişi arka kapıdan kaçmaya çalıştı.

Polis, gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadı.

TERASTA OTURURKEN YAKALANDILAR

Eğlence mekanından kaçamayanlar ise gizli bölmelere, masa altlarına, tuvaletlere ve perde arkalarına saklandı.

Polis mekanın içinde yaptığı incelemede, üzerinde acil çıkış kapısı yazan kapının açıldığı koridorun sandalye ve masalarla kapatıldığını fark etti.

Sandalye ve masalarla kapatılmış bu koridoru geçen polis, teras kata çıkan kapıya ulaştı. Teras kata giren polis sessizce oturmuş bekleyen yaklaşık 100 kişilik bir grupla karşılaştı.

Üsküdar da yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı #1

ORMANLIK ALANDAN KAÇABİLEN KAÇTI

Bir anda polisi karşılarında gören kalabalık grup, kendilerinden önceki grubun kaçarak çıktığı arka çıkışa yöneldi.

Polisin yaptığı uyarılara kulak asmadan tel örgüleri aşarak Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin yan tarafında bulunan ormanlık alana çıkan kalabalık ağaçların arasında gözden kayboldu.

Polis ormanlık alana çıkarak olay yerinden kaçanları durdurmakta yetersiz kaldı.

Takviye istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen takviyelerle birlikte polis çevrede, kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Ormanlık alanda ve çevresinde yapılan aramada yakalanan yaklaşık 100 kişiye Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Üsküdar da yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı #2

“BEKÇİLERİN BAŞI BENİM DAYIM, HEPİNİZİ YAKARIM”

Polisin eğlence mekanının içerisinde işlemlerine devam ettiği sırada ön kapıdan dışarı çıkan bir grup olay yerinden ayrılmak istedi.

Bu sırada kapıda bekleyen gece bekçileri kendilerine engel olmak isteyince taraflar arasında kavga çıktı.

Uzaklaşmayan grubun içinde bulunan bir kişi bağırarak, “Bekçilerin başı benim dayım, hepinizi yakarım" diye tehditlerde bulundu.

Ardından aynı kişi cep telefonu ile konuşarak yardım istedi. Ancak ceza yemekten kurtulamadı.

Üsküdar da yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı #3

KAÇANLAR YOLDA TAKSİ BULMAYA ÇALIŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Polisin mekana ilk geldiği sırada arka kapıdan kaçanların bir kısmı çevredeki caddelerde taksi veya herhangi bir araç bulmaya çalışırken görüntülendi.

Taksi arayan bir kadın, “Eve gideceğim de üstüm başım paramparça, çorabım tel örgüye takıldı" dedi

"KANDIRILDIK" DİYE KENDİNİ SAVUNDU

İsmini vermek istemeyen ama eğlence mekanının yetkilisi olduğunu söyleyen bir kişi ise “Bir sahne çekecektik, yani bana öyle söylediler. Ben de arkadaşlara yardımcı oldum. Eğlence sahnesi çekeceklerdi." dedi.

Ardından maskesini indiren mekan yetkilisi, “Kandırıldık abi, normal bir YouTube programı çekeceğiz dediler. Ben de yukarıda oturuyordum, kapıyı da ben açtım memur arkadaşlara. Bir indim ki durum bu. Ben hiç aşağı inmedim, yukarıda yatıyordum." diye konuştu.

Üsküdar da yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı #4

"ÇEKMEYE DEVAM EDERSEN KAFAMI ÇÖP VARİLLERİNE VURURUM"

Polisin yaptığı baskında eğlence mekanının arka kapısından kaçan iki genç kadın ise Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin içindeki tuvaletlere saklanırken bulundu.

Kadınlardan biri, kamerayı görünce yüzünü kapatarak duvar dibindeki çöp konteynerlerine yaslandı.

Küfürler ve tehditler savuran kadın, “Beni çekmeye devam edersen kafamı çöp varillerine vururum" şeklinde konuştu.

Üsküdar da yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı #5

Üsküdar da yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı #6

MEKAN KAPATILDI, YETKİLİLER KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri yakalayabildiği kişiler hakkında koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için işlem yaptı.

Eğlence mekanı da mühürlenerek kapatıldı. Mekanın yetkilileri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Üsküdar da yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı #7

Üsküdar da yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı #8

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