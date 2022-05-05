Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 05.05.2022, 13:00
Suriye uyruklu Ahmed Şeyh Mustafa'nın kullandığı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta bulunan ışıklarda bekleyen Fatih Dinçer idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada Mustafa'nın oğlu Suad Şeyh Mustafa ile araçta bulunan Hülya Keser ve Cevahir Elcuma yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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