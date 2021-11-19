Samsun'daki genç kadın boğularak öldürüldü

Samsun'da yaşayan 44 yaşındaki Songül Değirmenci, dün öğle saatlerinde kayıplara karıştı.

Değirmenci'ye telefonla ulaşamayan patronu, durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Ekipler harekete geçerek, Değirmenci'nin 2. katta bulunan evine itfaiye yardımıyla girdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Evde inceleme başlatan ekipler, genç kadının cansız bedenine ulaştı. Ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerları incelenerek, Değirmenci'nin çalıştığı eğlence mekanından çıkarak evine girerken peşinden bir şahsın geldiği tespit edildi.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kimliği tespit edilen şüpheli Nami L. (57) gözaltına alınarak, duygusal ilişki yaşadığı Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

KATİL, 20 YILLIK EŞİNDEN 2 AY ÖNCE AYRILDI

Öte yandan Değirmenci ile duygusal ilişki yaşayan Nami L.'nin , 2 ay önce 20 senelik eşinden ayrıldığı ve 3 çocuk babası olduğu belirtiliyor.

ADLİYEYE SEVKİ GERÇEKLEŞTİ

Nami L., sorgusunun ardınan sıkı güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.