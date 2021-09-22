Şanlıurfa'da çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakaldı
Girdiği evde cep telefonu çaldıktan sonra uyuyakalan Suriyeli hırsız, ev sahibinin ihbarıyla gözaltına alındı.
TÜRKİYE 22.09.2021, 13:30
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde Suriyeli Ahmet El Kasım, gece geç saatlerde fark edilmemek için siyah çarşaf giyip, tek katlı bir eve girdi.
SOYGUN SIRASINDA UYUDU
Evden cep telefonu çalan şüpheli, iddiaya göre uyuşturucunun etkisiyle uyuyakaldı.
EV SAHİPLERİNE YAKALANDI
Sabah saatlerinde yattıkları çatıdan inen ev sahipleri, odada uyuyan hırsızı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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