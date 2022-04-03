Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 7 yaralı
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 03.04.2022, 21:29
Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Uğurlu Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz de kavganın yaşandığı mahalleye giderek olayla ilgili bilgi aldı.
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