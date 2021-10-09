Şanlıurfa'da kripto para operasyonunda 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 09.10.2021, 11:08
Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık olayları ile mücadele" kapsamında ilçede bazı kişilerin yaşa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, kripto para üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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