Sebze ve Meyve Halinde çıkan kıvılcım 3 işyeri ile 2 kamyonu yaktı
Sebze ve Meyve Hali'nde, kaynak makinasının kıvılcımlarının karton kutu ve kasalara sıçraması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri ile patlıcan yüklü 2 kamyon yandı.
TÜRKİYE 28.05.2021, 23:12
Şanlıurfa Paşabağı Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde, bir iş yerinde kaynak çalışması yapıldığı sırada etrafa saçılan kıvılcım, karton kutu ve sebze kasalarının bulunduğu depoya sıçradı.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı işyerlerine ve park halindeki patlıcan yüklü 2 kamyona sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Mayıs 2021
|İmsak
|03:25
|Güneş
|05:07
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü