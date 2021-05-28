Sebze ve Meyve Halinde çıkan kıvılcım 3 işyeri ile 2 kamyonu yaktı

Şanlıurfa Paşabağı Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde, bir iş yerinde kaynak çalışması yapıldığı sırada etrafa saçılan kıvılcım, karton kutu ve sebze kasalarının bulunduğu depoya sıçradı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı işyerlerine ve park halindeki patlıcan yüklü 2 kamyona sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.