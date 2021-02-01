Şekere yüzde 10 zam yapıldı
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin fiyatını KDV hariç 3,57 liradan 3,93 liraya yükseltti.
TÜRKİYE 01.02.2021, 11:03
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,93 TL, KDV dahil 4,2444 TL'ye çıkarıldı. Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9,44 TL olarak belirlendi.
2019 yılında yapılan zamla Türkşeker'in 50 kilogramlık Polipropilen torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3,57 TL’ye, KDV dahil fiyatı da 3,8556 TL'ye, tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5,46 TL’ye, KDV dahil 6,44 TL’ye yükseltilmişti.
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