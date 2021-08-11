Selden etkilenen bölgelere 10 milyon lira kaynak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Bartın’a 2 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira ve Kastamonu’ya 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
TÜRKİYE 11.08.2021, 19:37 11.08.2021, 19:43
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te vatandaşlara yardım için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu illerde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Temennilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Yanık, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız" açıklamasını yaptı.
Bakan Yanık, selden etkilenen Bartın’a 2 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira ve Kastamonu’ya 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
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