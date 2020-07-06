Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların düşeceği ve bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı yapıldı.



Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Ege Bölgesi'nde de başta İzmir olmak üzere sıcaklıklar 5 ila 7 derece düşecek.



İSTANBUL HAVA DURUMU



KAHRAMNAMARAŞ HAVA DURUMU







TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

















MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Bursa'nın güney ilçeleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 32°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 25°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 29°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,0 m, Görüş: İyi.