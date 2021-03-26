Silahlı saldırgan 4 kişilik aileyi rehin aldı
Son dakika: Diyarbakır'da silahlı bir saldırgan, 4 kişilik aileyi evlerinde rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu bildirildi.
TÜRKİYE 26.03.2021, 12:24 26.03.2021, 12:58
Merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde bir evde silah ve çığlık sesini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu ve evden çığlık seslerinin geldiğini belirledi.
2'Sİ YARALI 5 KİŞİ ÇIKARILDI
Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı. Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.
Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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