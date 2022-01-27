Sivas'ta 145 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek için il merkezinde bir adreste ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi, 145 kilogram kıyılmış tütün, 26 bin 400 dolu, 18 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.