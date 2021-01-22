Soylu: Hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık

Afet nedeniyle yaşanan travma ve acılara rağmen birçok tecrübeyi de edindiklerini anlatan Soylu, "Dışarıda duran iki tır, dört tane de dorse var. Bunların oluşmasına Elazığ depreminde karar verdik. Vatandaşımıza hazır yemek ikram edecek bir aracımız hemen hazır. Şimdi bir öğünde on bin kişilik yemek verecek mobil aşevimiz var. Bir on binlik kapasiteyi de jandarmamız hazırlıyor. Elazığ depreminin akabinde Belediyeler Birliği'nden de rica etmiştik, onlar da hazırlıyor. Yani 30 bin kapasiteli mobil aşevini ülkemize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

PAK'ın, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden sonra emniyet teşkilatı için hayal ettikleri bir ekip olduğuna dikkati çeken Soylu, katkı verenlere teşekkür etti. Soylu, "Allah'a şükürler olsun bu hayalimiz gerçekleşmiş oldu. Türk Polis Teşkilatı Vakfımızdan da çok büyük destek ve katkı görüyoruz. Eğer acil bir yerde devletin bütçesinden karşılayamayacağımız bir yatırım söz konusuysa sağ olsun Vakfımız karşılıyor." dedi.

AFAD'a da şükranlarını sunan Soylu, AFAD'ın sadece afetleri değil, afetlerle karşı karşıya kalınan durumlardan çıkışı da koordine ettiğini anlattı. Bakan Soylu, AFAD'ın, aynı zamanda afette birlikte çalıştığı ekiplerin eğitimini de sağlayacak çok önemli ve güçlü bir kurum olarak görevini yerine getirdiğini dile getirdi.

Elazığ depreminden etkilenen bir çocuğun yazdığı mektuptan bölüm okuyan Soylu, şunları söyledi:

"(O yıkık evlerin içine giriyorsunuz, üstünüze yıkılacak diye hiç korkmuyor musunuz). Yedinci sınıfa giden Meltem kızımız, Elazığ depreminde gördüklerinden etkilenmiş ve bir mektup yazmış polis amcalarına. 'Merhaba Kahramanlar' diye başladığı mektubunu, (Polisler, AKUT, UMKE, jandarma, asker ve diğerleri. Hiç pes etmeyin, herkesin hayatı sizin elinizde.) diye bitirmiş. Aslında bütün şifreyi vermiş bize Meltem.

Bizlerin hayatı, sorumlulukları, milletin tevdi ettiği sorumluluklar, karşı karşıya olduğumuz meseleler, bize pes etme, yorulma, uyuma, ihmal etme şansı vermemektedir. Bunlar fedakarlık meslekleridir. Hiç kimseye sırtımızı dönemeyiz. Haksızlığa gözümüzü, kulağımızı kapatamayız. Onun için biz İdlib'deyiz, Afrika'da su kuyuları açıyoruz, Ege'de ölümle burun buruna kalmış insanların yardımına koşuyoruz."

"Engellemek yerine yönetmeye odaklanmalıyız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör, göç, uyuşturucu rotaları gibi coğrafyanın armağanı yoğun güvenlik problemlerini yönettiklerini, ancak son dönemde bu coğrafyanın bir gerçeği olan afet risklerinde de bir artış yaşandığını vurguladı. Soylu, şöyle devam etti:

"2019-2020 arasında Türkiye'nin deprem hareketliliği, kaydedilen deprem sayısı yüzde 43 oranında artmıştır. Bu hareketlilik tek bir yerde toplanıyor değildir. Ülkenin doğusunda, batısında, Ege'de ve dün Kıbrıs'ta yaşandığı gibi Akdeniz'de de depremler kaydediyoruz. Dolayısıyla tıpkı göç gibi, engellemek yerine yönetmeye odaklanmalıyız. Türkiye bu gerçekten yola çıkarak 1999 depremini kendisine bir milat kabul etmiş, afet yönetimi konusunda önemli adımlar atmıştır. AFAD Başkanlığının kurulması ile afet öncesi risk azaltma, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme gibi 3 sacayağına oturan, modern, bütünleşik bir afet yönetimi stratejisi belirledik. Bu aşamaların her birini ayrı ayrı ele alarak faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı analitik bir çerçeveye oturttuk. Afet öncesini yönetmenin öneminden yola çıkarak 2020 yılının temasını afetlere hazırlık yılı olarak belirlemiştik. 2021 yılını da afet eğitim yılı olarak belirledik. Bu kapsamda Türkiye çapında 369 faaliyet planı var. Toplam 64 kurumla iş birliği protokolü imzalanacak. Kampanyanın 2021 yılı için hesapladığımız hedefi, 51 milyon kişiye afet eğitimini ulaştırabilmiş olmak."

"26 bin 250 kişi eğitim aldı"

İçişleri Bakanı Soylu, ilk afet eğitimini pazartesi günü video konferansla valilerle yaptıklarını, eğitim için bir sayaç oluşturduklarını belirterek, "Şu anda sayacımıza 26 bin 250 kişi var. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu sayaçta hep birlikte 51 milyon kişiyi tamamlayacağız. 81 ilimizin afet riski azaltma planlarını hazırlıyoruz, yedisini tamamladık. 2021 sonu itibariyle bunu bitirmiş olacağız. 20 yıldır ciddi bir kapasite yatırımı yapıyoruz. Bugün Avrupa'nın İkinci büyük gözlem ağına sahibiz." diye konuştu.

Özellikle afet anı müdahalede belki de en büyük tehlike olan kurumsal karmaşa ve paniğin önüne geçmek için Türkiye Afet Müdahale Planı'nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Soylu, bunun ilk büyük uygulamasının Elazığ'da yapıldığını, önemli adımlar atıldığını kaydetti. Soylu, "Hemen ardından Türkiye çapında 900'e yakın çalışma grubu toplantısı düzenledik. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde bunların 565'i İstanbul'daydı. 2020 yılındaki depremlerde gerek saha uygulamalarında gerekse kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında bu planın çok önemli faydalarını gördük." dedi.

Bakan Soylu, arama-kurtarma kapasitesinin artırılmasında da önemli adımlar attıklarını, AFAD'ın hem kendi arama-kurtarma kapasitesini yukarı çektiğini hem arama kurtarma faaliyetlerine katılan kurumlara akreditasyon verdiğini aktardı.

Arama kurtarma konusunda önemli bir eksiklik olan afet kimliklendirme çalışmalarına da değinen Soylu, Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde Afet Kriminal İnceleme (AKİ) adlı bir birim kurarak bu alanda da bir ilke imza attıklarına dikkati çekti. İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"AKİ ekiplerimizin kullandıkları teknoloji itibariyle bugün dünyadaki örneklerinden bir adım daha önde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun en büyük sebebi, bu ekiplerin yalnızca felaket bölgesinde hayatını kaybeden canlarımızın kimliklerini belirlemesi değil, aynı zamanda felaket bölgesindeki suç olaylarını araştırma yeteneğine sahip olması ve teknik konularda tespit ve belirleme çalışması yapabilmesidir."

Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtım Programı'nda konuşan Soylu, afet anı müdahale kapasitesine bugün çok büyük kurumsal tecrübe ve güç kattıklarını belirterek, PAK'ın afet yönetimi stratejisinin bilinçli bir parçası olduğunu söyledi.

Soylu, geçen yıl Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde 8 il emniyet müdürlüğünde, Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı Ankara ve İstanbul Takviye Hazır Kuvvet müdürlükleri ile 7 il emniyet müdürlüğünün çevik kuvvet şube müdürlüğünde PAK birlik amirlikleri ve şube müdürlükleri kurduklarını bildirdi.

PAK birimlerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 240 personele eğitim verilmesinin planladığını aktaran Soylu, bugüne kadar 1011 personelin eğitimlerinin tamamlandığını, diğer personelin eğitimlerinin gelecek günlerde tamamlanacağını kaydetti.

Soylu, PAK personelinin 8 hafta eğitim aldığını ve eğitimlerin süreceğini belirtti.

"PAK, afetlere müdahalede gücümüze güç katacak"

PAK'ın arama kurtarma çalışmalarında kullanması için tam teçhizatlı orta tonajlı 3 arama kurtarma aracını da envantere kattıklarını anlatan Soylu, "İnanıyorum ki Polis Arama Kurtarma ekibimiz, afetlere müdahale konusunda gücümüze güç katacaktır." dedi.

Bakan Soylu, afetler konusunda yaklaşan tehlikeye işaret ederek, güvenlik tehditlerine karşı güçlü bir strateji ve kabiliyete sahip olduklarını ancak afet tehlikelerine karşı vatandaşın teyakkuzuna da ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

"Söz üretmiyoruz, iş üretiyoruz"

Vatandaşlardan afet eğitimlerine "kulak kabartmasını" isteyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz devlet olarak üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz. İl afet risk azaltma planlarımız, eğitimlerimiz, cihazlarımız, kapasitelerimiz ve bütün halimizle milletimizin emrine amadeyiz. Tüm arkadaşlarımız, afetlerde hiçbir riskten çekinmeden ve fedakarlıklarla enkaz altındaki çalışmalarıyla, sivil toplum kuruluşlarımız da vatandaşımızın günlük ihtiyacını karşılamasıyla bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama vatandaşlarımızdan da afet anı, öncesi ve sonrasında beklentilerimiz var. 2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' ilan ettik. Geçen yıl 'Afetlere Hazırlık Yılı' idi. İşin ucunu bırakmıyoruz. Biz söz üretmiyoruz, iş üretiyoruz. İş üretmeye de devam edeceğiz.

Dikkat edin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde karşı karşıya kaldığımız hiçbir afette, 'nerede kaldı bu devlet?' sözüne düçar olmadık, 'nerede kaldı bu devlet' diye herhangi bir haykırışın muhatabı olmadık. İnşallah, Allah böyle bir haykırışın muhatabı olmayı da nasip etmez. Onun için hazırlıklı olmalıyız."

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, bunu, herkesin baş ucu cümlesi yapması tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşlardan binalarının deprem dayanaklılığını test ettirmelerini isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem anında yapılması gerekenlerin de tatbik edilmesi uyarısını yaptı.

Konuşmasının ardından Soylu, arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araçların anahtarlarını PAK personeline takdim etti.

Süleyman Soylu, program sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına, "Arkadaşlar, ne programındayız şu anda? Türkiye, afet bölgesidir ve her birimizin afetlere karşı hazırlıklı olması önemlidir." yanıtını verdi.

"Vatandaşın yardımına koşmak en asli görevimiz"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da törende yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının, "Önceliğimiz insan" diyerek her durum ve şart altında vatandaşların yardımına koşmayı en asli görev kabul ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türk Polis Teşkilatı bünyesinde doğal afetlere müdahale edebilecek bir yapıyı kurarak çok önemli bir adım attıklarını ifade eden Aktaş, "Enkazdan son vatandaşımız çıkarılana kadar hepimiz enkaz altındayız. Tüm yüzler gülene kadar her birimiz görevimizin başındayız." anlayışıyla afetlerde de vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araç ve malzemelerin bulunduğu sergiyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.