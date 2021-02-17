Soylu ve Akar'a süikast talimatı alan teröriste müebbet!
Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
TÜRKİYE 17.02.2021, 15:57 17.02.2021, 17:57
Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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