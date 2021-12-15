Stokçuluk operasyonu: 51 gözaltı kararı
Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TÜRKİYE 15.12.2021, 10:50 15.12.2021, 10:59
Döviz kurlarının artmasıyla birlikte araba stoğu yapan ve fiyatları artıran yönelik emniyet güçleri harekete geçti.
Ekipler, otomobil stokçularına yönelik 50 ilde operasyon gerçekleştirdi.
ARABA STOKÇUSU 51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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