Sultangazi'de havai fişekler düğünde davetliler arasında patladı

Sultangazi'de, mahalle arasında yapılan düğünde atılan havai fişek, yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı. Davetlilerin yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TÜRKİYE 31.08.2021, 11:04 31.08.2021, 11:06
Sultangazi'de havai fişekler düğünde davetliler arasında patladı

Olay, geçtiğimiz günlerde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde meydana geldi.

Düğünde bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı.

Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek patladı.

Alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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