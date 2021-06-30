Sümela Manastırı açılıyor

Doğu Karadeniz turizminin gözdesi Sümela Manastırı 22 Eylül 2015'te restorasyon için ziyarete kapatıldı.

Kayalar temizlendi

Manastır ve çevresinde yürütülen proje kapsamında, yamaçta tehlike arz eden 1100 ton kayanın temizliği yapıldı.

Manastır üzerindeki ana kayada ise bariyer oluşturuldu. Bariyerlerin arası çelik kazıklarla desteklendi.

Geçen yaz 3 ay açık kaldı

Geçen yıl 28 Temmuz'da ilk etap restorasyon çalışmalarının ardından 3 ay açık kalan manastırı 124 bin kişi ziyaret etti.

Taş düşme tehlikelerine karşı yaklaşık 6 yıl önce ziyarete kapatılan Trabzon'un ve bölgenin turizmde dinamosu Sümela Manastırı kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ziyarete açılıyor.

Aradan geçen zamanda iç yollar, ibadet odaları, ahşap kaplama, dış avlu ve su kemerleri aslına uygun olarak restore edildi.

Çalışmalar tamamlandı

Manastır ve çevresindeki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. 2'nci etap çalışmalarında sona gelinen tarihi yapı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı törenle ziyarete açılacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın Dünya Miras Listesi'ne girmesi için de çalışmalar devam ediyor.