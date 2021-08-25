Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TÜRKİYE 25.08.2021, 10:50 25.08.2021, 10:59
Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan komandoların, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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