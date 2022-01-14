Suriyeli Kiracıya baltayla saldırdı!

Yeniyılın gelişiyle birlikte, kiralarda artış yaşandı. Kira sözleşmeleri yenilenirken, fahiş fiyatlarla ilgili sorunlar gündeme gelmeye başladı.

Bu kapsamda İstanbul Bayrampaşa'da kaydedilen görüntüler görenleri dehşete düşürdü.

KİRADA FAHİŞ ARTIŞ

Bir ev sahibi, bin iki yüz TL olan ev kirasını dört bin TL'ye çıkarmak istedi. Suriyeli kiracının bu fahiş artışı kabul etmemesiyle ise ev sahibi kendinden geçti.

BALTA İLE SALDIRDI

Bunun üzerine dairenin önüne gelen ev sahibi, eline aldığı balta ile saldırmaya başladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan kapıya defalarca balta darbesi vuran adamın görüntüleri sosyal medyaya büyük tepki topladı.

Yaşlı adamın "İnsanlık ölmüş" dedirten görüntüleri ve balta ile kullanılamaz hale getirilen kapı kayda alındı.