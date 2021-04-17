Tacizciye koca dayağı! Sokak ortasında evire çevire dövdü!

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre bir süredir kadın, tanımadığı bir şahıs tarafından taciz ediliyordu. Kadın durumu eşine ve çevresindekilere anlattı.

KARISINI TAKİP EDERKEN YAKALADI

Öfkelenen koca, karısını takip eden adamı sokak ortasında tekrar takip ederken yakaladı. Tacizci olduğu ileri sürülen adamı sokak ortasında öfkeli koca ve yakınları tekme, tokat ve yumruklarla darp etti. Tacizci ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek şikayet üzerine gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, tacizci olduğu söylenilen şahısla karşılaşılması ve sonrasında yaşanan tekme tokat kavga anları yer aldı.