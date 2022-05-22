Taksim Meydanı'ndaki dilenciler turistleri hedef alıyor
Taksim Meydanı'nda özellikle çocuklarını kullanan dilenciler, hedef aldığı yabancı turistlere zor anlar yaşatıyor.
TÜRKİYE 22.05.2022, 11:39
İstanbul'da bulunan Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'ni hedef alan dilenciler, özellikle turistleri hedef alarak onlara zorluk çıkarıyor.
Çocuklarını kullanarak turistlere duygu sömürüsü yapan dilencilerin, para alana kadar turistleri rahat bırakmaması dikkat çekti.
Turistlerden para alana kadar uğraşıyorlar
Dilencilerin, turistlere yaşattığı zor anlar ise kameraya yansıdı.
Öte yandan, aile boyu dilenen dilencilerden biri ise kendilerini görüntülemek isteyen basın mensubunu fark edip tepki gösterdi.
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Sivasspor
|38
|54
|10. Kasımpaşa
|38
|53
|11. Adana Demirspor
|37
|52
|12. Galatasaray
|38
|52
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|37
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|71
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|37
|49
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|37
|45
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|39
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|37
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|37
|39
|15. Getafe
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|37
|31