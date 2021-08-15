Tantuni ustasına saldırı
Daha önce çalıştığı iş yerine gelen saldırgan, tantuni ustasını bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 15.08.2021, 17:43
Elazığ’da A.O. isimli şüpheli, yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan tantuni dükkanına akşam saatlerinde tekrar geldi.
A.O.'nun tantuni ustası Yavuz Songün ile başlayan tartışması kavgaya dönüştü.
YARALADI, TEZGAHINI DAĞITTI
A.O., masadan aldığı bıçakla Songün'ü yaraladıktan sonra tezgahı dağıtarak, iş yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Songün'ü Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Songün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinden kaçan A.O. ise polisler tarafından yakalanarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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