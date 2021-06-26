Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
Burdur'da Ahmet Uca'nın tarlada kullandığı patpatın devrilmesi sonucu Uca ve 23 yaşındaki kızı Gülsüm Uca hayatını kaybetti. Uca'nın patpatta oturan diğer kızı 11 yaşındaki Zeynep ise kazayı yaralı olarak atlattı.
TÜRKİYE 26.06.2021, 23:10 26.06.2021, 23:12
Burdur'un merkez Askeriye köyünde meydana gelen üzücü olay, baba ve kızını hayattan kopardı. Ahmet Uca'nın idaresindeki patpat ve içerisinde Gülsüm ile Zeynep'in bulunduğu patpat, henüz bilinmeyen bir nedenle Elmedin mevkisinde kontrolden çıktı.
PATPATIN ALTINDA KALDILAR
Patpatın 2 metre yükseklikten devrilmesi sonucu tarım aracının altında bulunan şoför Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) hayatını kaybetti, 11 yaşındaki Zeynep Uca da yaralı olarak kurtuldu.
KÜÇÜK KIZ TEDAVİYE ALINDI
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeynep, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ahmet Uca ve Gülsüm Uca'nın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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