Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi

Burdur'un merkez Askeriye köyünde meydana gelen üzücü olay, baba ve kızını hayattan kopardı. Ahmet Uca'nın idaresindeki patpat ve içerisinde Gülsüm ile Zeynep'in bulunduğu patpat, henüz bilinmeyen bir nedenle Elmedin mevkisinde kontrolden çıktı.

PATPATIN ALTINDA KALDILAR

Patpatın 2 metre yükseklikten devrilmesi sonucu tarım aracının altında bulunan şoför Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) hayatını kaybetti, 11 yaşındaki Zeynep Uca da yaralı olarak kurtuldu.

KÜÇÜK KIZ TEDAVİYE ALINDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeynep, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ahmet Uca ve Gülsüm Uca'nın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.