1 Mart'tan bu yana Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Terörle mücadeleye ilişkin rakamlar paylaşıldı

Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde artan saldırılara ilişkin “bölgede güven ve huzurun tesisi ve idamesi için üzerimize düşen her türlü tedbiri alıyoruz, bundan sonra da almaya devam edeceğiz” açıklamasını yapıldı