Tokat'ta komedi filmlerini aratmayan hırsızlık olayı

Tokat'ta komedi filmini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı.

ÇALDIĞI PARAYI DÜŞÜRDÜ

Önceki gün şüpheli şahıs, Niksar ilçesinde sanayi sitesi bulunan bir iş yerinin camlarını kırarak içeri girerek kasadan bin TL alarak uzaklaşırken parayı da düşürerek kaybetti.

ÇALDIĞI OTOMOBİL DE BOZULDU

Daha sonra sanayi sitesi içerisinde başka bir işyerinin önünde park halinde bulunan otomobili çalan hırsız, aracın arıza yapması üzerine otomobili bir akaryakıt istasyonuna bırakarak uzaklaştı.

SON OLARAK ÇALDIĞI MARKET KASASI DA BOŞ ÇIKTI

Daha sonra akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir marketin kapısının camını kırarak içeri giren şüpheli, market kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada O.Ö. (29) adlı şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin marketten çaldığı kasa ara sokakta duvar dibinde bulunurken içerisinin boş olduğu anlaşıldı.