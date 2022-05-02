Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı

Akçaabat'a bağlı Akçakale Mahallesi'nde seyreden N.K. idaresindeki minibüs, yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ile F.K., F.G., M.A.K. ve E.K., Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.