Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir minibüs bariyerlere çarptı. 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 02.05.2022, 19:29
Akçaabat'a bağlı Akçakale Mahallesi'nde seyreden N.K. idaresindeki minibüs, yolun sağındaki bariyerlere çarptı.
Araçta sıkışan sürücü ile F.K., F.G., M.A.K. ve E.K., Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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