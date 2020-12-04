Trabzon Emniyeti'nden "ceza yeme, hamsi ye" tavsiyesi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü son aylarda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor. Vatandaşları ceza ve suçlardan çaydırmak için ilginç paylaşımlar yapan İl Emniyet Müdürlüğü, son yaptığı paylaşım ile takipçilerini gülümsetti.

Sürücülere ceza yemek yerine hamsi yeme önerisinde bulunan Emniyet Müdürlüğü, paylaşımında, "En küçük trafik cezası 108 TL. Kurallara uyduğumuzda 2 kilo hamsi, soğan limon, yanında helva. Bir de Vakfıkebir ekmeği. Ceza yeme, hamsi ye" ifadelerine yer verdi.