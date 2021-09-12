Trabzon’da fuhuş baskını: 17 gözaltı
Restoranlarda anlaştıkları müşterileri korsan taksilerle otele getirerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 3’ü Türk, 12’si yabancı olmak üzere 15'i kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki restoranlarda yabancı uyruklu kadınların fuhuş için müşteri temin ettiği bilgisine ulaşıldı.
ŞAFAK OPERASYONU
Korsan taksilerle ilçedeki otele götürülen vatandaşların burada fuhuş yaptıkları ve otelin kadınların çalıştığı mekan haline getirildiğini tespit eden polis ekipleri sabahın ilk saatlerinde otele operasyon düzenledi.
15 KADIN YAKALANDI
Otelde yapılan aramada 3’ü Türk, 12’si yabancı olmak üzere 15 kadın yakalanırken, 9 mm ve 7.65 mm tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi.
2 ÇALIŞAN DA GÖZALTINDA
Otel hakkında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama 6136 sayılı kanuna muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçlarında adli tahkikat başlatılırken, otel sahipleri ile 2 çalışanı gözaltına alındı.
OTELE MÜHÜR, YABANCI UYRUKLULARA SINIR DIŞI
Fuhuşa teşvik nedeniyle otel mühürlenerek, idari para cezası uygulanacağı ve yakalanan kadınların kamu sağlığı bakımından kontrolleri yapılarak sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.
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