Tunceli'de bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı
Tunceli'de zabıta ekipleri, atık biriktirildiği belirlenen bir evden 14 kamyon çöp çıkardı.
TÜRKİYE 07.04.2022, 16:28
Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.
Adrese giden zabıta ve polis ekipleri, Türkan K'nin yaşadığı evde çöp birikintileriyle karşılaştı.
Zabıta ekipleri yaptıkları çalışma sonucu evin içerisinden 14 kamyon çöp çıkardı.
Plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla kent çöplüğüne taşındı.
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