Tunceli'deki yangınlara müdahale sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçelerinde kontrol altına alınan örtü yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

TÜRKİYE 30.08.2021, 11:03 30.08.2021, 11:06
Tunceli'deki yangınlara müdahale sürüyor

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat ilçesindeki Tanzi Deresi civarında çıkan örtü yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı, alan içerisindeki münferit tütmelerin soğutulduğu bilgisi verildi.

Ovacık'ta Munzur Vadisi Milli Parkın'daki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde devam eden örtü yangınına ise sabah saatlerinde müdahale başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmış, karadan ve havadan müdahale çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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