Türk bayrağına saygısızlık eden mankene dava
Turis olarak geldiği Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren ve Kapadokya'da Türk bayrağının üzerine yatarak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Belçikalı manken Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camii'nde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.
Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.
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