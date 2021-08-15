Türkeli'den deniz yoluyla tahliye
Sinop'ta yaşanan sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinde vatandaşlara hava ve deniz yoluyla yardım götürülüyor.
TÜRKİYE 15.08.2021, 19:25
İlçede sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları helikopterleriyle Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine nakledildi.
Afetin yaşandığı ilçedeki selzedelere deniz yoluyla yardım taşınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait gemiler de devreye girdi.
İlçeye gemilerle su, gıda, mama ve çocuk bezi götürüldü.
Türkeli ilçesi iskelesinde kamyonlara yüklenen yardım malzemeleri daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
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