Türkiye, Akdeniz'de NAVTEX ilan etti
Türkiye, Akdeniz'de sismik araştırma yürütecek Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar NAVTEX ilan etti.
TÜRKİYE 10.08.2020, 09:52
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Türkiye, Yunanistan ve Mısır arasında deniz yetki alanlarını ihlal eden korsan anlaşma sonrası harekete geçti.
Müzakareler için ertelenen NAVTEX bir kez daha ilan edildi.
NAVTEX ilanı Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemileri kapsıyor.
Gemiler Akdeniz'de araştırma çalışmalarında bulunacak.
Çalışmalar 8 farklı koordinatta yürütülecek.
İlan edilen NAVTEX 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak.
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