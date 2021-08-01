Türkiye'de yangınlarda son durum!

Bodrum Milas sınırında büyüyen yangında alevler Mazıköy'e dayandı. Köydeki evler tedbir amaçlı boşaltılırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Mahalleli ise denizden tahliye ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor. Sırtköy Mahallesi'nde alevler evlere ulaştı. Mahalledeki evler bu nedenle tahliye edildi.

Osmaniye ve Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce başlayıp Gülnar ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.



İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sinin kontrol altına alındığını duyurdu.