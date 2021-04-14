Türkiye ilk sahura kalktı, ilk iftarı açtı!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde oruç tutan vatandaşlar iftar vaktinde top sesi yerine siren sesini bekliyor. 50 yılın üzerinde süren gelenek ile ilçede iftar topu yerine savaş yıllarından kalan siren kullanılırken, siren sesinin belediye hoparlöründen yankısı ile tüm ilçe iftar sofrasına oturuyor.

Her yıl ramazan ayının ilk günü iftar saatinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği istanbul Fatih'teki Oruç Baba Türbesi Kovid-19 nedeniyle bu yıl sessiz kaldı

Geçmiş ramazanlarda büyük ilgi gören Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.

Amasya’da iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, bu ramazanda da asırlık geleneği sürdürdü

Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ateşledi

GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü maçı sırasında iki takımdan da bazı oyuncular iftar saatinde oyun durduğunda oruçlarını açtı.

Olay sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kimileri maç varken oyuncular oruç tutmasının ne kadar sakıncalı olduğunu yazarken kimileri maç sırasında oruç açılmasına ilk kez şahit olduklarını dile getirdi.