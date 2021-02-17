Türkiye kar yağışına teslim!

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı antalya’da yılın ilk karı yağdı.

Kente uzun yıllar sonra yağan kar, Antalyalıları şaşırtırken Yoğun kar nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı.

Yağışın etkili olduğu Güllüpınar rampalarında tırlar başta olmak üzere birçok araç yolda kaldı.

Trafik ve kara yolları ekiplerinin bölgede yaptığı çalışması sonucu kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Erzurum ve Erzincan'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 1237 yerleşim birimine ulaşım kesildi.

etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle polis ekipleri, kent merkezi çıkışında çekici ve tırları bir benzin istasyonunda bekleterek trafiğe kontrollü çıkışlarını sağladı.

Trafik ekipleri, zincir takılmayan araçların kara yoluna çıkışına izin vermedi.

İstanbul'da da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti esir aldı. Yoğun kar nedeniyle trafik durma noktası gelirken buzlanma nedeniyle bazı yollarda araçlar kaydı.

Esenyurt'ta Yokuş aşağı kayan aracın önüne geçen 15 kişi durdurmaya çalışırken canlarını hiçe saydı. O anlar kameralara böyle yansıdı.