Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Geleceğin yarışlarına hazır olmak için milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #CEZERİ Uçan Araba ilk uçuşunu tamamladı. ????#MilliTeknolojiHamlesi ✈️???????????????? pic.twitter.com/nn9IVaXloV — BAYKAR (@Baykar_Savunma) September 15, 2020